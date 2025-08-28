Ударная мощь возмездия: 600 новейших «Гераней» и «Кинжалов» поставили Киев на колени Оглавление 629 ракет и дронов: железный кулак обрушился на военные объекты Украины Реактивные «Герани»: как дроны на 600 км/ч прорвали оборону столицы Снабжение ВСУ под ударом: почему после ликвидации Казатина фронт остался без подкреплений ВВС Украины не взлетят: как точечные удары лишили Киев последней авиации Возмездие в центре города: за что точечно уничтожили гостиницу «Украина» в Славянске В ночь на 28 августа предприятия и транспортная инфраструктура ВСУ в разных регионах Украины, в том числе и в Киеве, встретилась с российскими беспилотниками и ракетами. Какие объекты были поражены ударами возмездия — в материале Life.ru. 28 августа, 12:32 4543 4543 Ночью Украину накрыли новые «Герани» — ключевые военные заводы стёрты с лица земли. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo, © Telegram / smotri_z

629 ракет и дронов: железный кулак обрушился на военные объекты Украины

Российские войска нанесли удар по объектам, связанным с ВСУ. Все выбранные цели были уничтожены, заявили в Министерстве обороны.

— Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины, — сообщили в военном ведомстве.

По данным украинских источников, всего по территории, подконтрольной киевскому режиму, было выпущено 629 ракет и БПЛА. При этом там утверждают, что якобы 589 объектов было сбито, хотя разрушения на земле говорят об обратном.

Реактивные «Герани»: как дроны на 600 км/ч прорвали оборону столицы

В украинской столице после группового удара обнаружили обломки реактивного БПЛА, который, предположительно, называется «Герань-3». Канал «Военная хроника» отмечает, что главным отличием от других версий является скорость. Она может достигать 600 км/ч. Среди деталей найден топливный насос немецкой фирмы Bosch, что ещё раз подтверждает неэффективность западных санкций против России.

Список поражённых объектов в Киеве и области пополнился предприятием ООО «Спецоборонмаш», заводами АО «Киевский радиозавод», «Киев-22» и ООО «Укрспецсистемз», а также мощностями Samsung-Ukraine.

Украинский журналист Анатолий Шарий обращает внимание на удар по «Укрспецсистемз», занимавшейся выпуском БПЛА PD2 и Shark. Компания разместила свой адрес и всю контактную информацию у себя на сайте. Кроме того, производитель активно работал с Фондом Сергея Притулы, после пиар-акций которого обычно российские войска поражают объекты, где они проходили.

Российские ракеты накрыли производителей дронов PD2 и Shark. Фото © Telegram / sddonbassa

Снабжение ВСУ под ударом: почему после ликвидации Казатина фронт остался без подкреплений

Военный блогер Юрий Подоляка сообщил об ударе по Казатинскому железнодорожному узлу, расположенному в Центральной Украине. По его словам, здесь уничтожена или повреждена подстанция, также фиксируются разрушения самой станции. Всего было около 20 попаданий. Через этот объект шёл подвоз техники и вооружения из западных областей Украины.

— Если также вынести ещё и ж/д узел Шепетовки и Жмеринки, это может очень сильно сказаться на перевозках. Хотя и вынос (пусть и временный) Казатинского ж/д узла тоже скажется на перебросках частей ВСУ, а также их снабжении на фронте, — пишет Подоляка.

ВВС Украины не взлетят: как точечные удары лишили Киев последней авиации

В очередной раз атакован аэродром в Староконстантинове. Также дроны и ракеты прилетели в аналогичный объект в городе Коломыя. Военный корреспондент Александр Коц говорит и о поражении объектов Военно-воздушных сил Украины в Житомирской области, а также Киевской.

Возмездие в центре города: за что точечно уничтожили гостиницу «Украина» в Славянске

Ночной удар пришёлся не только по тыловым районам, но и по объектам в Донбассе, в районе которых российские войска ведут наступление. В Славянске «Искандер» ударил по гостинице «Украина», превращённой ВСУ в пункт временной дислокации. Примечательно, что здание находилось в центре города, что в очередной раз подтверждает — украинские боевики прячутся за мирными жителями.

Авторы Даниил Черных