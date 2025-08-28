ВКС РФ обрушили сокрушительный удар на украинский ВПК

Прошедшей ночью Армия России провела групповую высокоточную атаку по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и авиабазам Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

«Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что все цели поражены, задачи операции выполнены в полном объёме.