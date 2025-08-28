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Опубликовано 28 августа 2025, 09:32

ВКС РФ обрушили сокрушительный удар на украинский ВПК

Воздушно-космические силы РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Прошедшей ночью Армия России провела групповую высокоточную атаку по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и авиабазам Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

«Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что все цели поражены, задачи операции выполнены в полном объёме.

Армия России прошлась огненным градом по объектам ВСУ в разных областях
Армия России прошлась огненным градом по объектам ВСУ в разных областях

Ранее Life.ru сообщал о нанесении мощного удара ВС РФ по территории Украины, в том числе и Киева. В атаке было задействовано 500 БПЛА и ракет «Искандер», «Кинжал», Х-101, «Гербера» и «Герань».

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Мария Любицкая
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