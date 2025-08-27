Армия России прошлась огненным градом по объектам ВСУ в разных областях
Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в нескольких областях
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ВС РФ нанесли удар по крупному складу Вооружённых сил Украины, расположенному в Полтавской области. Целью атаки стал значительный складской комплекс и узел снабжения, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Кроме того, по его словам, в Харьковской области было поражено предприятие, где осуществлялась сборка беспилотных летательных аппаратов. Лебедев сообщил о нескольких эпизодах ударов по различным районам, включая Изюмский, Лозовский и Харьковский, отметив точное попадание в производственный цех.
В разговоре с РИА «Новости» координатор добавил, что в Черкасской области был атакован тренировочный лагерь. Удары пришлись по населённому пункту Драбов и прилегающим к нему окрестностям.
Ранее Life.ru рассказывал, как «стальной шторм» из «Калибров» и «Гераней» снёс завод Flex в Закарпатской области, где Украина производила начинку для своих беспилотников. Владимир Зеленский утверждал, что там на самом деле делали кофемашины. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским СМИ высмеял эту версию.