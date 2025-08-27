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Регион
Опубликовано 27 августа 2025, 07:27

Армия России прошлась огненным градом по объектам ВСУ в разных областях

Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в нескольких областях

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

ВС РФ нанесли удар по крупному складу Вооружённых сил Украины, расположенному в Полтавской области. Целью атаки стал значительный складской комплекс и узел снабжения, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Кроме того, по его словам, в Харьковской области было поражено предприятие, где осуществлялась сборка беспилотных летательных аппаратов. Лебедев сообщил о нескольких эпизодах ударов по различным районам, включая Изюмский, Лозовский и Харьковский, отметив точное попадание в производственный цех.

В разговоре с РИА «Новости» координатор добавил, что в Черкасской области был атакован тренировочный лагерь. Удары пришлись по населённому пункту Драбов и прилегающим к нему окрестностям.

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Ранее Life.ru рассказывал, как «стальной шторм» из «Калибров» и «Гераней» снёс завод Flex в Закарпатской области, где Украина производила начинку для своих беспилотников. Владимир Зеленский утверждал, что там на самом деле делали кофемашины. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским СМИ высмеял эту версию.

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Никита Никонов
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