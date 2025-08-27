ВС РФ нанесли удар по крупному складу Вооружённых сил Украины, расположенному в Полтавской области. Целью атаки стал значительный складской комплекс и узел снабжения, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Кроме того, по его словам, в Харьковской области было поражено предприятие, где осуществлялась сборка беспилотных летательных аппаратов. Лебедев сообщил о нескольких эпизодах ударов по различным районам, включая Изюмский, Лозовский и Харьковский, отметив точное попадание в производственный цех.