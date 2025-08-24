Мессенджер MAX
24 августа, 15:49

Лавров высказался об ударе по якобы производившему кофемашины заводу на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью NBC отреагировал на заявления Украины об ударе по заводу Flex в Мукачево, принадлежащем американской компании и якобы производящем исключительно кофемашины. Министр выразил сомнение в правдивости этой информации, предположив, что на предприятии могло скрываться военное производство.

«Я понимаю, что некоторые люди действительно наивны, и когда они видят кофемашину в витрине, они верят, что именно там эти кофемашины и производятся. У нашей разведки есть очень хорошая информация», — сказал Лавров.

Министр также решительно отверг предположение о том, что наличие американского капитала в предприятии может гарантировать ему защиту. Он охарактеризовал такую идею как проявление «империализма». При этом в завершение беседы глава внешнеполитического ведомства уточнил, что не располагает информацией об ударе по заводу в Мукачево.

Также в ходе интервью Лавров уличил журналистку NBC в выдвижении голословных обвинений против России. Сотрудница телеканала заявили, что российские войска якобы наносят удары по гражданским объектам Украины. После этого министр потребовал у неё доказательства, но их предоставить она не смогла.

Наталья Демьянова
