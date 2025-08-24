Американская журналистка NBC во время разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым сказала, что российские войска якобы наносят удары по гражданским объектам Украины. После этого министр потребовал у неё доказательства, но их предоставить она не смогла.

«Послушайте, NBC — это очень уважаемая структура, и я надеюсь, вы отвечаете за слова, которые транслируете. Я прошу вас прислать нам или обнародовать информацию, на которую вы только что сослались», — сказал Лавров.

Журналистка в интервью бездоказательно обвинила российские войска в нанесении ударов по гражданским объектам, включая медицинские учреждения и храмы. Министр, в свою очередь, подчеркнул, что Россия не преследует цели поражения гражданской инфраструктуры, и указал на необходимость подкреплять подобные заявления конкретной информацией для аудитории. Журналистка не смогла предоставить источники своих утверждений и оперативно сменила тему беседы.