24 августа, 14:12

Лавров раскрыл, как Путин относится к Трампу

Лавров: Путин уважает Трампа за отношение к национальным интересам США

Президент России Владимир Путин выражает уважение к американскому лидеру Дональду Трампу и его внимательному отношению к национальным интересам США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC.

«Владимир Путин с уважением относится к Дональду Трампу. Он уважает то, как внимательно Трамп относится к национальным интересам Соединённых Штатов, ориентирован на защиту интересов, благополучия и исторического наследия американского народа», — заявил Лавров.

Министр также добавил, что Трамп, в свою очередь, уважает позицию Путина в вопросах защиты российских интересов. Лавров подчеркнул, что американски лидер понимает важность для главы государства отстаивания национальных интересов России, включая право на сохранение богатой истории и традиций, а также поддержку тех, кто разделяет ценности русского языка и русского мира.

Ранее Life.ru опубликовал новое видео кулуарной беседы Путина и Трампа на Аляске. Разговор лидеров проходил тет-а-тет сразу после пресс-конференции. Напомним, что 15 августа на Аляске прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в формате «три на три».

Полина Никифорова
