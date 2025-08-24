Лавров раскрыл, как Путин относится к Трампу

Президент России Владимир Путин выражает уважение к американскому лидеру Дональду Трампу и его внимательному отношению к национальным интересам США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC.

«Владимир Путин с уважением относится к Дональду Трампу. Он уважает то, как внимательно Трамп относится к национальным интересам Соединённых Штатов, ориентирован на защиту интересов, благополучия и исторического наследия американского народа», — заявил Лавров.