Трамп заявил, что может позвать Путина на ЧМ-2026 в США

Президент США Дональд Трамп в кепке «Трамп был прав во всём» заявил, что может пригласить российского лидера Владимира Путина на ЧМ-2026 по футболу в Соединённые Штаты. Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции в Белом доме. Он также показал свою совместную с российским лидером фотографию.

Трамп показал журналистам своё фото с Путиным во время встречи на Аляске. Видео © X / Clashreport

«Это человек по имени Владимир Путин, который, я уверен, приедет [на чемпионат мира], это зависит от того, что произойдёт. Он может приехать, а может и не приехать в зависимости от того, что случится. В ближайшую пару недель ожидается много событий, но я подумал, что это хорошая фотография», — сказал Трамп.

Кроме того, американский лидер рассчитывает в течение двух недель определить, в каком направлении развиваются события вокруг Украины.