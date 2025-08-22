Мессенджер MAX
22 августа, 15:49

«Генератор случайных фраз»: В Госдуме усомнились в смене подхода Трампа к украинскому конфликту

Депутат Матвейчев: Предсказать следующий шаг Трампа невозможно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

После недавнего заявления президента США о кардинальной смене подхода к украинскому кризису через две недели многие политологи стали размышлять, какой курс возьмёт Дональд Трамп в этот раз. Однако из-за предыдущих невыполнений обещаний ряд аналитиков не воспринял слова хозяина Белого дома всерьёз. Депутат Госдумы Олег Матвейчев предполагает, вряд ли Вашингтон изменит свою тактику и перейдёт к серьёзным шагам в первые дни сентября.

Мы уже неоднократно говорили, что Трамп это такой генератор случайных фраз. И уже на протяжении этих восьми месяцев, пока он у власти, он чего только не наговорил, полностью исключающего друг друга.

Олег Матвейчев

Депутат Госдумы

В беседе с Life.ru парламентарий выразил мнение, что из-за непредсказуемости американского лидера невозможно предвидеть дальнейшее развитие событий. Возможны как резкие шаги, вроде полного отказа США от участия в конфликте (о чём уже звучали заявления об «умывании рук»), так и новые угрозы или ультиматумы, направленные в любую сторону.

Депутат Госдумы Алексей Чепа, в свою очередь, отметил, что после встречи на Аляске у Трампа состоялось несколько других встреч, в ходе которых произошло множество событий. По мнению парламентария, эти события и действия других политиков влияют на изменение подходов и позиций всех участников в зависимости от развития ситуации.

Я думаю, что всё-таки должно быть больше осознания реальности у американцев. Скорее всего, Трамп понимает всё больше и больше, что ему история по спасению Украины абсолютно неинтересна.

Алексей Чепа

Депутат Госдумы

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп спрогнозировал, что определённость в вопросе достижения мира на Украине наступит в течение двух недель. В противном случае Вашингтон выберет иной подход.

