«Генератор случайных фраз»: В Госдуме усомнились в смене подхода Трампа к украинскому конфликту

После недавнего заявления президента США о кардинальной смене подхода к украинскому кризису через две недели многие политологи стали размышлять, какой курс возьмёт Дональд Трамп в этот раз. Однако из-за предыдущих невыполнений обещаний ряд аналитиков не воспринял слова хозяина Белого дома всерьёз. Депутат Госдумы Олег Матвейчев предполагает, вряд ли Вашингтон изменит свою тактику и перейдёт к серьёзным шагам в первые дни сентября.

Мы уже неоднократно говорили, что Трамп — это такой генератор случайных фраз. И уже на протяжении этих восьми месяцев, пока он у власти, он чего только не наговорил, полностью исключающего друг друга. Олег Матвейчев Депутат Госдумы

В беседе с Life.ru парламентарий выразил мнение, что из-за непредсказуемости американского лидера невозможно предвидеть дальнейшее развитие событий. Возможны как резкие шаги, вроде полного отказа США от участия в конфликте (о чём уже звучали заявления об «умывании рук»), так и новые угрозы или ультиматумы, направленные в любую сторону.

Депутат Госдумы Алексей Чепа, в свою очередь, отметил, что после встречи на Аляске у Трампа состоялось несколько других встреч, в ходе которых произошло множество событий. По мнению парламентария, эти события и действия других политиков влияют на изменение подходов и позиций всех участников в зависимости от развития ситуации.

Я думаю, что всё-таки должно быть больше осознания реальности у американцев. Скорее всего, Трамп понимает всё больше и больше, что ему история по спасению Украины абсолютно неинтересна. Алексей Чепа Депутат Госдумы