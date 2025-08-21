Трамп запустил новый «таймер» по урегулированию конфликта на Украине

Ясность в вопросе мирного урегулирования на Украине появится в ближайшие две недели. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции Тодда Старнса.

«Я дам вам знать, думаю, в течение двух недель мы узнаем так или иначе. После этого, возможно, придётся выбрать другой подход, но посмотрим», — сказал он.