Трамп сравнил снимок со встречи с Путиным на Аляске с фото Никсона и Хрущёва

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети две фотографии, на которых запечатлены исторические встречи американских и советских лидеров. На одном из снимков изображён сам политик во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

Трамп опубликовал фото с Путиным и архивный снимок Никсона с Хрущевым. Фото © Х / Donald J.Trump

Второй кадр является архивным и показывает встречу вице-президента США Ричарда Никсона с первым секретарём ЦК КПСС Никитой Хрущёвым в Москве в 1959 году.