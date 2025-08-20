Трамп подтвердил, что проработка встречи Путина и Зеленского уже идёт

Президент США Дональд Трамп сообщил, что двусторонняя встреча между российским лидером Владимиром Путиным и главарём киевского режима Владимиром Зеленским в данный момент находится на этапе подготовки.

По словам Трампа, он провёл «очень успешные» встречи с обоими и считает, что организовать разговор между Путиным и Зеленским без его участия будет целесообразно.

«Я хочу понять, чем может завершиться такая встреча», – сказал американский президент в интервью журналисту Марку Левину.