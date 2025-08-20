Трамп сделал неожиданное заявление по ситуации на Украине
Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу урегулирования на Украине
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет определённый оптимизм относительно перспектив урегулирования конфликта на Украине. Об этом республиканец рассказал в беседе с журналистом Марком Левином.
«Стоит быть немного оптимистичным», — сказал американский лидер, добавив, что разрешение украинского кризиса представляет собой значительно более сложную задачу, чем он изначально предполагал.
Ранее Дональд Трамп поделился своими мыслями о том, что попытки остановить конфликт на Украине помогут ему обрести место в раю после смерти. Политик признался, что не имеет полной уверенности в своей возможности спасти душу, однако разрешение украинского кризиса могло бы стать для него значимым доводом в этом вопросе.