Трамп сделал неожиданное заявление по ситуации на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет определённый оптимизм относительно перспектив урегулирования конфликта на Украине. Об этом республиканец рассказал в беседе с журналистом Марком Левином.

«Стоит быть немного оптимистичным», — сказал американский лидер, добавив, что разрешение украинского кризиса представляет собой значительно более сложную задачу, чем он изначально предполагал.

Ранее Дональд Трамп поделился своими мыслями о том, что попытки остановить конфликт на Украине помогут ему обрести место в раю после смерти. Политик признался, что не имеет полной уверенности в своей возможности спасти душу, однако разрешение украинского кризиса могло бы стать для него значимым доводом в этом вопросе.