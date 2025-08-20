Мессенджер MAX
19 августа, 22:39

Трамп сделал неожиданное заявление по ситуации на Украине

Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу урегулирования на Украине

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет определённый оптимизм относительно перспектив урегулирования конфликта на Украине. Об этом республиканец рассказал в беседе с журналистом Марком Левином.

«Стоит быть немного оптимистичным», — сказал американский лидер, добавив, что разрешение украинского кризиса представляет собой значительно более сложную задачу, чем он изначально предполагал.

Трамп отказался от отпуска из-за переговоров по Украине
Трамп отказался от отпуска из-за переговоров по Украине

Ранее Дональд Трамп поделился своими мыслями о том, что попытки остановить конфликт на Украине помогут ему обрести место в раю после смерти. Политик признался, что не имеет полной уверенности в своей возможности спасти душу, однако разрешение украинского кризиса могло бы стать для него значимым доводом в этом вопросе.

Артём Гапоненко
