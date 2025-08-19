Трамп надеется, что попадёт в рай, если урегулирует конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что усилия по прекращению боевых действий на Украине помогут ему обрести место в раю после смерти. Своими размышлениями о загробной жизни и дипломатии он поделился в эфире телеканала Fox News.

В интервью политик заявил, что не уверен в своих шансах на спасение души, но урегулирование украинского кризиса могло бы стать для него одним из ключевых аргументов. Трамп подчеркнул, что главным приоритетом является остановка гибели людей, которая, по его словам, достигает семи тысяч человек еженедельно.

«Я хочу, чтобы это [конфликт на Украине] прекратилось. Американские солдаты там не гибнут, в основном русские и украинцы. Если я смогу сделать так, чтобы каждую неделю не убивали по 7 тыс. человек, думаю, будет отлично», — сказал он.

Президент привёл в пример собственный опыт урегулирования напряжённости между Индией и Пакистаном, утверждая, что его вмешательство предотвратило потенциальный ядерный конфликт. По версии Трампа, он добился мира между сторонами, пригрозив отказаться от заключения торговых сделок с ними до тех пор, пока не будет прекращено военное противостояние.