Трамп: Европейские лидеры обеспокоены кандидатурой следующего президента США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Европейские лидеры выразили обеспокоенность по поводу будущего американского президентства в ходе недавних переговоров в Вашингтоне, сообщил нынешний глава Белого дома ональд Трамп.
Во время беседы с телеканалом Fox News, американский президент отметил, что его европейские партнёры высказывали опасения относительно того, кто займет пост главы Белого дома, в том числе в контексте европейской безопасности.
«Да, мы обсуждали это… Я отметил, что жизнь полна неожиданностей», — поделился Трамп.
Он также затронул тему возможной отмены экспортных пошлин будущим американским президентом, выразив сомнение в подобном сценарии.
«У нас отличная команда потенциальных кандидатов, состоящая из по-настоящему одаренных людей. Вы увидите множество достойных личностей, которые займут важные позиции в правительстве», — добавил политик.
Между тем, новый чат-бот на платформе Truth Social, запущенной Дональдом Трампом, неожиданно назвал Барака Обаму лучшим из ныне живущих президентов США. Цифровой помощник продемонстрировал неожиданную самостоятельность в оценках, вступив в противоречие с фундаментальными взглядами своего создателя. Искусственный интеллект классифицирует штурм Капитолия, организованный сторонниками Трампа, не как широкое народное выступление, а как явный акт мятежа.