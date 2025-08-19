Мессенджер MAX
19 августа, 15:38

«Жизнь полна неожиданностей»: Трамп раскрыл, о чём беспокоятся европейские лидеры

Трамп: Европейские лидеры обеспокоены кандидатурой следующего президента США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Европейские лидеры выразили обеспокоенность по поводу будущего американского президентства в ходе недавних переговоров в Вашингтоне, сообщил нынешний глава Белого дома ональд Трамп.

Во время беседы с телеканалом Fox News, американский президент отметил, что его европейские партнёры высказывали опасения относительно того, кто займет пост главы Белого дома, в том числе в контексте европейской безопасности.

«Да, мы обсуждали это… Я отметил, что жизнь полна неожиданностей», — поделился Трамп.

Он также затронул тему возможной отмены экспортных пошлин будущим американским президентом, выразив сомнение в подобном сценарии.

«У нас отличная команда потенциальных кандидатов, состоящая из по-настоящему одаренных людей. Вы увидите множество достойных личностей, которые займут важные позиции в правительстве», — добавил политик.

Лукашенко назвал Вэнса приличным человеком, который может стать президентом США
Между тем, новый чат-бот на платформе Truth Social, запущенной Дональдом Трампом, неожиданно назвал Барака Обаму лучшим из ныне живущих президентов США. Цифровой помощник продемонстрировал неожиданную самостоятельность в оценках, вступив в противоречие с фундаментальными взглядами своего создателя. Искусственный интеллект классифицирует штурм Капитолия, организованный сторонниками Трампа, не как широкое народное выступление, а как явный акт мятежа.

Николь Вербер
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
