Основанная главой США Дональдом Трампом осенью 2021 года платформа Truth Social, созданная как альтернатива заблокированному в Twitter аккаунту экс-лидера, обзавелась новым цифровым помощником. 6 августа в работу был запущен чат-бот на базе искусственного интеллекта, разработанный совместно с компанией Perplexity. Оказывается, что лучшим президентом нейросеть считает Барака Обаму.

Виртуальный ассистент быстро проявил независимость мышления, поскольку он противоречит ключевым убеждениям самого президента. Так, нейросеть считает штурм Капитолия сторонниками Трампа не массовым протестом, а именно мятежом.

Кроме того, бот классифицировал пошлины на импорт как форму налогообложения американских граждан, что ставит под сомнение экономические доводы Трампа в защиту тарифной политики. Особое внимание ИИ уделил и теме выборов 2020 года, не поддержав идеи о масштабных фальсификациях и «краже» голосов президентом Джо Байденом и его командой.

При этом на запрос назвать лучшего президента США нейросеть ответила, что среди ныне живущих именно Барак Обама «пользуется наибольшей популярностью».