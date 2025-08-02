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2 августа, 04:55

Трамп: Обама и Клинтон должны заплатить за фейк о вмешательстве России в выборы

Барак Обама и Хиллари Клинтон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Барак Обама и Хиллари Клинтон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший глава государства Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон должны столкнуться с серьёзными последствиями за скандал, связанный с мнимым вмешательством России в выборы 2016 года.

«Я думаю, они должны заплатить цену. Кстати, очень большую цену», – сказал Трамп в интервью Newsmax.

Американский лидер намекнул на необходимость уголовного преследования Обамы и Клинтон. При этом он указал, что решение о судебных действиях должна принимать министр юстиции Пэм Бонди.

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Напомним, на прошлой неделе Трамп обвинил Обаму в государственной измене, заявив, что у него есть документальные доказательства этого. Хозяин Белого дома отметил, что в данной «банде» также фигурируют бывший президент Джо Байден и Хиллари Клинтон. Республиканец пригрозил посадить всех трёх оппонентов.

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Юния Ларсон
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