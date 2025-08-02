Трамп: Обама и Клинтон должны заплатить за фейк о вмешательстве России в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший глава государства Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон должны столкнуться с серьёзными последствиями за скандал, связанный с мнимым вмешательством России в выборы 2016 года.

«Я думаю, они должны заплатить цену. Кстати, очень большую цену», – сказал Трамп в интервью Newsmax.

Американский лидер намекнул на необходимость уголовного преследования Обамы и Клинтон. При этом он указал, что решение о судебных действиях должна принимать министр юстиции Пэм Бонди.