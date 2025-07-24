В Белом доме рассказали о планах Трампа наказать создателей теории заговора о вмешательстве РФ

Президент США Дональд Трамп настаивает на привлечении к ответственности всех лиц, причастных к искажению разведывательной информации, касающейся Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.

Представитель администрации президента подчеркнула серьёзность намерений главы Белого дома в отношении тех, кто, по его мнению, злоупотребил своими полномочиями и манипулировал данными.

«Он хочет, чтобы в отношении всех причастных, всех, кто имел отношение к этой афере против нашей страны, всех, кто предал нашу страну и конституцию, было проведено расследование и они были привлечены к ответственности», — заявила Ливитт, отвечая на вопрос о возможном иммунитете от преследования для Барака Обамы, учитывая прецедент с самим Трампом.