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24 июля, 00:08

В Белом доме рассказали о планах Трампа наказать создателей теории заговора о вмешательстве РФ

Белый дом: Трамп намерен наказать виновных в искажении разведданных по РФ

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Президент США Дональд Трамп настаивает на привлечении к ответственности всех лиц, причастных к искажению разведывательной информации, касающейся Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.

Представитель администрации президента подчеркнула серьёзность намерений главы Белого дома в отношении тех, кто, по его мнению, злоупотребил своими полномочиями и манипулировал данными.

«Он хочет, чтобы в отношении всех причастных, всех, кто имел отношение к этой афере против нашей страны, всех, кто предал нашу страну и конституцию, было проведено расследование и они были привлечены к ответственности», — заявила Ливитт, отвечая на вопрос о возможном иммунитете от преследования для Барака Обамы, учитывая прецедент с самим Трампом.

Покушение на госизмену: В США пригрозили Обаме последствиями из-за фейка о вмешательстве РФ в выборы
Покушение на госизмену: В США пригрозили Обаме последствиями из-за фейка о вмешательстве РФ в выборы

Ранее действующий президент США пригрозил своим экс-лидерам Штатов Джо Байдену и Бараку Обаме, а также бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон уголовными делами за госизмену. По словам республиканца, пришло время привлечь к ответственности политиков, которые, отметил Трамп, преследовали его. Хозяин Овального кабинета утверждает, что в «банде» под руководством Обамы состояли Байден и Клинтон, которую он назвал «бывшей женой президента, фальшивой, как банкнота в три доллара».

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Антон Голыбин
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