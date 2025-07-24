Директор национальной разведки США Талси Габбард обвинила бывшего президента Барака Обаму в действиях, которые могут расцениваться как покушение на государственную измену. Речь идёт о сфабрикованной теории «российского следа» во время президентских выборов 2016 года.

По её словам, Обама намеренно использовал разведывательные структуры для продвижения ложной версии, которая впоследствии легла в основу многолетнего заговора с целью подрыва легитимности президентства Дональда Трампа. Габбард заявила, что были созданы фальшивые документы, противоречащие официальным оценкам спецслужб. Она подчеркнула, что эти действия можно расценить как заговор против американского народа и сговор с целью госизмены.

Глава разведки также отметила, что в документах американских спецслужб отсутствуют данные о том, что Россия оказывала предпочтение какому-либо кандидату на выборах 2016 года или стремилась к победе Трампа. Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт добавила, что действующий президент требует привлечь к ответственности всех причастных к созданию опровергнутой теории. Она подтвердила, что администрация настаивает на проведении расследования.

На прошлой неделе Габбард опубликовала отчёт, в котором приводятся доказательства фальсификации данных о «российском вмешательстве» со стороны администрации Обамы. Согласно документу, тогдашнее руководство страны координировало утечки в СМИ ложной информации о якобы имеющихся у ЦРУ доказательствах причастности Москвы, одновременно скрывая разведданные, опровергающие эти утверждения. В частности, у спецслужб не было подтверждений, что Россия пыталась взломать американскую избирательную систему.

Обвинения в адрес России прозвучали почти сразу после выборов 2016 года. Тогда спецслужбы США утверждали, что Москва вмешалась в ход голосования, а Трамп якобы сотрудничал с российскими властями. Эти заявления были опровергнуты как Кремлём, так и Белым домом.