Путин и Трамп на Аляске
19 августа, 13:18

Трамп пообещал Украине много земли

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае урегулирования конфликта Украина приобретёт значительные территориальные владения. О своём видении будущего Киева американский лидер рассказал в ходе беседы с ведущими Fox News.

Главную суть своих переговоров Трамп резюмировал фразой: «Оба этих пункта невозможны», имея ввиду возвращение российского Крыма под контроль Киева и вступление Незалежной в Североатлантический альянс. При этом он не стал раскрывать деталей, какие именно земли и за счёт чего может получить Украина.

Президент США также признался, что всегда рассматривал украинское государство в качестве буфера, разделяющего Россию и Европу. По его словам, европейские лидеры полностью разделяют позицию о необходимости территориальных жертв со стороны Киева в пользу Москвы. Кроме того, Трамп подчеркнул, что ещё во времена СССР советское руководство справедливо опасалось приближения военного блока к своим рубежам.

Ранее Трамп отверг идею гарантий безопасности для Украины через членство в НАТО, предложив взамен иную помощь от США. Он считает, что такой вариант не приведёт к осложнениям.

Александра Мышляева
