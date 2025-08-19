Президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае урегулирования конфликта Украина приобретёт значительные территориальные владения. О своём видении будущего Киева американский лидер рассказал в ходе беседы с ведущими Fox News.

Главную суть своих переговоров Трамп резюмировал фразой: «Оба этих пункта невозможны», имея ввиду возвращение российского Крыма под контроль Киева и вступление Незалежной в Североатлантический альянс. При этом он не стал раскрывать деталей, какие именно земли и за счёт чего может получить Украина.

Президент США также признался, что всегда рассматривал украинское государство в качестве буфера, разделяющего Россию и Европу. По его словам, европейские лидеры полностью разделяют позицию о необходимости территориальных жертв со стороны Киева в пользу Москвы. Кроме того, Трамп подчеркнул, что ещё во времена СССР советское руководство справедливо опасалось приближения военного блока к своим рубежам.