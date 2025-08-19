Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

19 августа, 12:55

Трамп похоронил надежды Украины стать членом НАТО

Президент США Трамп исключил возможность вступления Украины в НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Президент США Дональд Трамп исключил предоставление Украине гарантий безопасности в формате членства в НАТО, указав на готовность Вашингтона оказать иную поддержку. О своей позиции американский лидер сообщил в беседе с журналистами Fox News, выразив уверенность, что такой расклад не вызовет никаких осложнений.

«Но будет какая-то форма безопасности. Это не может быть НАТО, потому что этого никогда не произойдёт», — заявил президент США.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что членство Украины не стоит в текущей повестке альянса. Вместо этого обсуждаются гарантии безопасности для Киева, основанные на принципах статьи о коллективной обороне. Эта статья предполагает совместные военные действия всех стран-членов в случае нападения на одну из них. Детали её потенциального применения к Украине раскрыты не были.

Александра Мышляева
