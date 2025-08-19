Трамп похоронил надежды Украины стать членом НАТО

Президент США Дональд Трамп исключил предоставление Украине гарантий безопасности в формате членства в НАТО, указав на готовность Вашингтона оказать иную поддержку. О своей позиции американский лидер сообщил в беседе с журналистами Fox News, выразив уверенность, что такой расклад не вызовет никаких осложнений.

«Но будет какая-то форма безопасности. Это не может быть НАТО, потому что этого никогда не произойдёт», — заявил президент США.