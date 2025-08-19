«Адская тревога»: Запад ждал провала в Белом доме из-за «несварения» на лице Зеленского
Daily Mail: Встреча Зеленского с Трампом вызвала напряжённость у союзников
Владимир Зеленский во время визита в Овальный кабинет к президенту США Дональду Трампу производил впечатление человека, страдающего от желудочного недомогания. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.
«Зеленский, нахмурившийся и сильно опустивший подбородок к груди, мог бы сойти за человека, борющегося с несварением желудка», — констатирует Daily Mail.
По мнению автора издания, экс-комик демонстрировал крайнюю нервозность, а его неуместные шутки и сбивчивые ответы во время общения с прессой нередко ставили журналистов в тупик.
Публикация также обращает внимание на незавидную, по её данным, участь европейских партнёров Киева, которые в тот момент находились в соседнем помещении. Для политиков из ЕС томительное ожидание было отравлено атмосферой страха и опасений, что их союзник допустит очередную серьёзную ошибку. Автор иронизирует, что тревога у европейцев, ожидавших в ужасающей неизвестности, должна была быть адской.
Напомним, 18 августа в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В какой-то момент президент США приостановил беседу, чтобы доложить президенту РФ Владимиру Путину об итогах разговора. После переговоров в Белом доме глава Овального кабинета заявил о начале подготовки ко встрече между Путиным и Зеленским. Второй, к слову, уже заявил, что Киев не настаивает на перемирии для переговоров с Москвой.