«Адская тревога»: Запад ждал провала в Белом доме из-за «несварения» на лице Зеленского

Владимир Зеленский во время визита в Овальный кабинет к президенту США Дональду Трампу производил впечатление человека, страдающего от желудочного недомогания. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

«Зеленский, нахмурившийся и сильно опустивший подбородок к груди, мог бы сойти за человека, борющегося с несварением желудка», — констатирует Daily Mail.

По мнению автора издания, экс-комик демонстрировал крайнюю нервозность, а его неуместные шутки и сбивчивые ответы во время общения с прессой нередко ставили журналистов в тупик.