Шляпы власти: Трамп показал Макрону и Зеленскому «музей кепок» в Белом доме
Во время недавней встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп решил удивить французского лидера Эмманюэля Макрона и главу киевского режима Владимира Зеленского демонстрацией своей коллекции бейсболок. Фото опубликовала в соцсети Х спецпомощник американского лидера Марго Мартин.
На двух полках стеллажа аккуратно расположились разнообразные головные уборы, каждый из которых словно рассказывает свою историю. К примеру, есть кепка с надписью «Трамп был во всём прав», а также «Трамп 2028», намекающая на участие политика в следующих выборах, что законом запрещено в США.
Макрон и Зеленский были вынуждены с благоговением смотреть на этот небольшой музей, оценивая в положительном ключе каждый из экспонатов в нём.
Ранее этот уголок Трампа в Белом доме посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава Соединённых Штатов показал ему кепку «Трамп 2028», отметив, что многие люди хотели бы, чтобы он пошёл на третий срок. Азербайджанский лидер воскликнул, что Баку тоже этого хочет.