Во время недавней встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп решил удивить французского лидера Эмманюэля Макрона и главу киевского режима Владимира Зеленского демонстрацией своей коллекции бейсболок. Фото опубликовала в соцсети Х спецпомощник американского лидера Марго Мартин.

На двух полках стеллажа аккуратно расположились разнообразные головные уборы, каждый из которых словно рассказывает свою историю. К примеру, есть кепка с надписью «Трамп был во всём прав», а также «Трамп 2028», намекающая на участие политика в следующих выборах, что законом запрещено в США.

Макрон и Зеленский были вынуждены с благоговением смотреть на этот небольшой музей, оценивая в положительном ключе каждый из экспонатов в нём.