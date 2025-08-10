Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 августа, 14:58

Трамп устроил для Алиева экскурсию по своему фирменному магазину в Вашингтоне

Обложка © ТАСС / ЕРА / NATHAN HOWARD

Президент США Дональд Трамп, принимая президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтоне, предложил ему посетить свой сувенирный магазин. Об этом сообщает Haqqin.az.

Трамп устроил для Алиева экскурсию по своему фирменному магазину в Вашингтоне. Видео © Haqqin.az.

Демонстрируя гостю кепку с маркировкой «2028», американский лидер признался, что население США желает, чтобы глава Белого дома вновь баллотировался на президентский пост.

В ответ азербайджанский лидер ёмко заметил: «Включая нас!»

Должен заслужить: Стало известно, почему Трамп не спешит выбирать себе преемника
Ранее Дональд Трамп, выступая на брифинге в Белом доме, заявил о подписании важного документа. Лидеры Соединённых Штатов, Армении и Азербайджана совместно утвердили декларацию, призванную обеспечить мирное разрешение конфликта между Ереваном и Баку. Согласно словам Трампа, ключевые пункты договорённости обязывают участников прекратить боевые действия и взаимно чтить территориальную целостность.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Ильхам Алиев
  • Азербайджан
  • Мировая политика
  • Политика
