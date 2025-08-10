Президент США Дональд Трамп, принимая президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтоне, предложил ему посетить свой сувенирный магазин. Об этом сообщает Haqqin.az.

Трамп устроил для Алиева экскурсию по своему фирменному магазину в Вашингтоне. Видео © Haqqin.az.

Демонстрируя гостю кепку с маркировкой «2028», американский лидер признался, что население США желает, чтобы глава Белого дома вновь баллотировался на президентский пост.

В ответ азербайджанский лидер ёмко заметил: «Включая нас!»