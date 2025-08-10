Трамп устроил для Алиева экскурсию по своему фирменному магазину в Вашингтоне
Обложка © ТАСС / ЕРА / NATHAN HOWARD
Президент США Дональд Трамп, принимая президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтоне, предложил ему посетить свой сувенирный магазин. Об этом сообщает Haqqin.az.
Трамп устроил для Алиева экскурсию по своему фирменному магазину в Вашингтоне. Видео © Haqqin.az.
Демонстрируя гостю кепку с маркировкой «2028», американский лидер признался, что население США желает, чтобы глава Белого дома вновь баллотировался на президентский пост.
В ответ азербайджанский лидер ёмко заметил: «Включая нас!»
Ранее Дональд Трамп, выступая на брифинге в Белом доме, заявил о подписании важного документа. Лидеры Соединённых Штатов, Армении и Азербайджана совместно утвердили декларацию, призванную обеспечить мирное разрешение конфликта между Ереваном и Баку. Согласно словам Трампа, ключевые пункты договорённости обязывают участников прекратить боевые действия и взаимно чтить территориальную целостность.