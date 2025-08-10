Должен заслужить: Стало известно, почему Трамп не спешит выбирать себе преемника

Президент США Дональд Трамп с большой неохотой рассматривает перспективу появления нового республиканского кандидата на пост главы государства. Ему претит мысль о завершении политического пути, утверждают источники Wall Street Journal.

«Трамп не спешит с выбором преемника, учитывая, что есть много амбициозных республиканцев, претендующих на этот пост и его одобрение. Он считает, что следующий предводитель республиканцев должен заслужить эту должность», — сказано в материале.

По данным издания, другой причиной, по которой глава Белого дома не любит и не хочет обсуждать вопрос о преемнике — он предпочитает не рассуждать о завершении политической карьеры, а также не любит представлять собственную жизнь вне правления.

По информации источников газеты, Дональд Трамп негласно подогревал соперничество между Джей Ди Вэнсом и Марко Рубио, дразня их политическими амбициями. Тем не менее, источники указывают на отсутствие реальной конкуренции между ними, отметив, что они сблизились в Белом доме.