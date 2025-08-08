Встреча Путина и Трампа
8 августа, 20:44

Армения и Азербайджан в Вашингтоне подписали декларацию о мире

Ильхам Алиев, Дональд Трамп и Никол Пашинян. Обложка © X / WhiteHouse

Лидеры США, Армении и Азербайджана подписали декларацию для мирного разрешения конфликта между Ереваном и Баку. Во время пресс-конференции в Белом доме Дональд Трамп заявил, что согласно договорённостям, стороны обязались прекратить боевые действия и уважать территориальную целостность друг друга.

«Благодаря этому соглашению нам наконец удалось достичь мира. И мы только что покинули Овальный кабинет, где подписали объёмные документы и очень важные элементы соглашения», — отметил Трамп на трёхсторонней встрече с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

Он также подчеркнул, что обе страны должны навсегда прекратить вооружённые конфликты, восстановить торговлю, организовать поездки и развивать дипломатические отношения. Кроме того, Трамп добавил, что и Баку, и Ереван могут рассчитывать на его вмешательство, если одна из сторон нарушит мирные договорённости.

Названы реальные причины трёхсторонней встречи Трампа, Пашиняна и Алиева
Трамп ранее сообщал о готовящемся подписании мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Тогда он добавил, что Соединённые Штаты подпишут двусторонние экономические соглашения с обеими странами.

Лия Мурадьян
