В Вашингтоне 8 августа состоится знаковая встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, модератором которой выступит глава Америки Дональд Трамп. По словам члена Совета по правам человека при президенте РФ Марины Ахмедовой, для Алиева это будет «звёздный час», поскольку он рассчитывает на получение контроля над Зангезурским коридором.

Изначально армянская сторона не была уведомлена о данной встрече. Между тем сам Пашинян находится в отпуске. Алиев, по всей видимости, сообщил об этом, рассчитывая на поддержку Трампа. Ахмедова предполагает, что глава Белого дома предоставит премьер-министру гарантии личной безопасности, защищая его от возможных протестов со стороны армянского населения, недовольного территориальными уступками.

При этом есть опасения, что в результате сделки Армения попадёт под контроль Алиева, а Азербайджан при поддержке Турции в итоге совершит нападение. Ахмедова добавила, что сейчас Пашиняну нужны гарантии и финансовые выгоды, тогда как президент Азербайджана преследует территориальные интересы.