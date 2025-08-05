Трамп позвал в гости Пашиняна и Алиева, чтобы укрепить свой статус «миротворца»
Middle East Eye: Армения и Азербайджан подпишут меморандум в США 8 августа
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян. Обложка © Wikipedia / President.az, © primeminister.am
На территории США 8 августа состоится подписание меморандума о взаимопонимании между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает издание Middle East Eye со ссылкой на источники.
По данным инсайдеров, глава Белого дома Дональд Трамп примет в своей официальной резиденции президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Уточняется, что Баку и Ереван должны подписать «письмо о намерениях», а не проект мирного соглашения. После этого стороны создадут рабочие группы для обсуждения вопросов, в числе которых восстановление инфраструктуры и возвращение беженцев.
По некоторым данным, место для подписания договора — неслучайно. Таким образом американский лидер хочет приписать себе заслуги по разрешению ещё одного конфликта. До этого он предпринял попытку быть независимым посредником между Ираном и Израилем, Пакистаном и Индией, Таиландом и Камбоджей, Россией и Украиной.
Ранее сообщалось, что президент Армении Ваагн Хачатурян предложил открыть транспортный коридор в Сюникской области, который соединит Азербайджан с Нахичеванской автономией. «Ворота Сюника» откроют для Армении новые горизонты развития, а правительственная инициатива «Перекресток мира» пользуется широкой поддержкой международного сообщества.
Основой противостояния Армении и Азербайджана является многолетний спор вокруг Нагорного Карабаха (Арцаха) — региона, населённого преимущественно армянами, но официально входящего в состав Азербайджана. Конфликт начался ещё в конце 1980-х годов, когда на фоне распада СССР армянское население Карабаха заявило о желании выйти из состава Азербайджанской ССР. Это привело к Первой Карабахской войне (1988–1994), в результате которой армянские силы при поддержке Еревана установили контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями. Была провозглашена непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР), а Азербайджан, потерпев поражение, потерял значительные территории.
Новый виток эскалации произошёл в 2020 году, когда Азербайджан при поддержке Турции начал масштабное наступление, известное как Вторая Карабахская война. За 44 дня боевых действий Баку вернул под свой контроль несколько районов, а по итогам соглашения о перемирии, достигнутого при посредничестве России, Армения вывела войска с части территорий. В зоне конфликта были размещены российские миротворцы.
Однако в сентябре 2023 года Азербайджан провёл новую военную операцию, в результате которой полностью установил контроль над Нагорным Карабахом. Это привело к массовому исходу армянского населения — почти всё этническое армянское население покинуло регион. Сейчас напряжённость сохраняется из-за нерешённых вопросов, включая делимитацию границ, открытие транспортных коридоров (в частности, Зангезурского коридора, который должен связать Азербайджан с Турцией через Армению), а также взаимные обвинения в провокациях.