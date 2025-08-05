На территории США 8 августа состоится подписание меморандума о взаимопонимании между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает издание Middle East Eye со ссылкой на источники.

По данным инсайдеров, глава Белого дома Дональд Трамп примет в своей официальной резиденции президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Уточняется, что Баку и Ереван должны подписать «письмо о намерениях», а не проект мирного соглашения. После этого стороны создадут рабочие группы для обсуждения вопросов, в числе которых восстановление инфраструктуры и возвращение беженцев.

По некоторым данным, место для подписания договора — неслучайно. Таким образом американский лидер хочет приписать себе заслуги по разрешению ещё одного конфликта. До этого он предпринял попытку быть независимым посредником между Ираном и Израилем, Пакистаном и Индией, Таиландом и Камбоджей, Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что президент Армении Ваагн Хачатурян предложил открыть транспортный коридор в Сюникской области, который соединит Азербайджан с Нахичеванской автономией. «Ворота Сюника» откроют для Армении новые горизонты развития, а правительственная инициатива «Перекресток мира» пользуется широкой поддержкой международного сообщества.

Основой противостояния Армении и Азербайджана является многолетний спор вокруг Нагорного Карабаха (Арцаха) — региона, населённого преимущественно армянами, но официально входящего в состав Азербайджана. Конфликт начался ещё в конце 1980-х годов, когда на фоне распада СССР армянское население Карабаха заявило о желании выйти из состава Азербайджанской ССР. Это привело к Первой Карабахской войне (1988–1994), в результате которой армянские силы при поддержке Еревана установили контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями. Была провозглашена непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР), а Азербайджан, потерпев поражение, потерял значительные территории.

Новый виток эскалации произошёл в 2020 году, когда Азербайджан при поддержке Турции начал масштабное наступление, известное как Вторая Карабахская война. За 44 дня боевых действий Баку вернул под свой контроль несколько районов, а по итогам соглашения о перемирии, достигнутого при посредничестве России, Армения вывела войска с части территорий. В зоне конфликта были размещены российские миротворцы.