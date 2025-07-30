Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 02:52

Президент Армении призвал к открытию коридора в Сюникской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Serhii Ivashchuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Serhii Ivashchuk

Президент Армении Ваагн Хачатурян предложил открыть транспортный коридор в Сюникской области, который соединит Азербайджан с Нахичеванской автономией. Об этом глава государства заявил во вторник, 29 июля.

Хачатурян подчеркнул, что «ворота Сюника» откроют для Армении новые горизонты развития, а правительственная инициатива «Перекресток мира» пользуется широкой поддержкой международного сообщества.

«Сюник станет воротами Армении для дальнейшего развития. Если нам удастся открыть ворота Сюника, я имею в виду возможности 43 километров (дороги. — Прим. Life.ru), значит, будьте уверены, что будущее даст нам очень большие возможности», — заявил президент во время рабочего визита в регион.

По словам лидера Армении, этот шаг будет способствовать укреплению региональных связей и созданию благоприятного климата для экономического развития.

Враждебный шаг: В ГД осудили решение Азербайджана поставлять газ на Украину
Враждебный шаг: В ГД осудили решение Азербайджана поставлять газ на Украину

Ранее сообщалось, что власти армянского города Артик Ширакской области планируют демонтировать и перенести памятник героям Великой Отечественной войны. Депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Мгер Мелконян заявил, что это является частью системной атаки на историческую память и армяно-российские союзнические отношения. Он отметил, что демонтаж планируется без общественных обсуждений.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Армения
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar