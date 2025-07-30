Президент Армении призвал к открытию коридора в Сюникской области

Президент Армении Ваагн Хачатурян предложил открыть транспортный коридор в Сюникской области, который соединит Азербайджан с Нахичеванской автономией. Об этом глава государства заявил во вторник, 29 июля.

Хачатурян подчеркнул, что «ворота Сюника» откроют для Армении новые горизонты развития, а правительственная инициатива «Перекресток мира» пользуется широкой поддержкой международного сообщества.

«Сюник станет воротами Армении для дальнейшего развития. Если нам удастся открыть ворота Сюника, я имею в виду возможности 43 километров (дороги. — Прим. Life.ru), значит, будьте уверены, что будущее даст нам очень большие возможности», — заявил президент во время рабочего визита в регион.

По словам лидера Армении, этот шаг будет способствовать укреплению региональных связей и созданию благоприятного климата для экономического развития.