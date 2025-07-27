В Армении планируют демонтировать памятник героям Великой Отечественной войны

Власти армянского города Артик Ширакской области намерены демонтировать и перенести памятник героям Великой Отечественной войны. Об этом заявил депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Мгер Мелконян.

По словам Мелконяна, памятник, который на протяжении десятилетий символизировал участие армянского народа в борьбе против фашизма, находится под угрозой. Депутат отметил, что демонтаж планируется без общественных обсуждений и уведомления жителей, что вызывает вопросы о правовых основаниях таких действий.

Мелконян также подчеркнул, что это не единичный случай, а часть системной атаки на историческую память и армяно-российские союзнические отношения. Он напомнил, что в феврале 2025 года получил заверения от городских властей о том, что в планах нет демонтажа памятника, однако позже выяснилось, что мэрия уже выделила средства на проектно-расчётные работы по его сносу.

Парламентарий направил запрос в Министерство образования, науки, культуры и спорта о судьбе памятника и получил информацию о положительном заключении научно-методического совета министерства относительно его демонтажа.

В свою очередь член оппозиционного блока «Мать-Армения» Дереник Малхасян в видеообращении заявил, что перенос мемориала не имеет оснований, так как он гармонично вписывается в городскую среду и не создаёт градостроительных проблем, передаёт РИА «Новости».