В Киргизии снесли памятник великому русскому географу
В киргизском Балыкчы демонтировали памятник географу Семёнову-Тян-Шанскому
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В Киргизии демонтировали памятник русскому географу и государственному деятелю Петру Семёнову-Тян-Шанскому. Монумент, который раньше находился на въезде в город Балыкчы Иссык-Кульской области перенесли на территорию муниципального предприятия. Об этом сообщает издание Kaktus.media.
Мэр города Султан Кермалиев не предоставил журналистам объяснений относительно причин демонтажа монумента. Памятник Семёнову-Тян-Шанскому, созданный по проекту скульптора Владимира Горевого, был установлен в 1984 году.
Пётр Петрович Семёнов, в документах с 1906 года и в последующей историографии известный как Семёнов-Тян-Шанский — русский учёный-естествоиспытатель и путешественник, первый в истории западной науки исследователь горной системы Тянь-Шань, экономист, государственный и общественный деятель; родоначальник учёной и творческой семьи Семёновых-Тян-Шанских. Организатор первой переписи в России в 1897 году.
Ранее в Харьковской области демонтировали бюст Александра Пушкина. Местные власти отметили, что выбросить его памятник невозможно, так как он представляет собой материальную ценность и является работой украинского скульптора, на создание которой были потрачены средства.