В Киргизии снесли памятник великому русскому географу

В Киргизии демонтировали памятник русскому географу и государственному деятелю Петру Семёнову-Тян-Шанскому. Монумент, который раньше находился на въезде в город Балыкчы Иссык-Кульской области перенесли на территорию муниципального предприятия. Об этом сообщает издание Kaktus.media.

Мэр города Султан Кермалиев не предоставил журналистам объяснений относительно причин демонтажа монумента. Памятник Семёнову-Тян-Шанскому, созданный по проекту скульптора Владимира Горевого, был установлен в 1984 году.

Пётр Петрович Семёнов, в документах с 1906 года и в последующей историографии известный как Семёнов-Тян-Шанский — русский учёный-естествоиспытатель и путешественник, первый в истории западной науки исследователь горной системы Тянь-Шань, экономист, государственный и общественный деятель; родоначальник учёной и творческой семьи Семёновых-Тян-Шанских. Организатор первой переписи в России в 1897 году.