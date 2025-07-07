Памятник Ленину выкинули на свалку в российском городе

Памятник Владимиру Ленину оказался на свалке в городе Шумерля в Чувашии. Соответствующие фото появились в соцсетях.

«Декоммунизация из Шумерли: там отправили на свалку памятник Ленину с городской площади», — указано в подписи к снимку.

Уточняется, что вместо монумента, отправленного на свалку, установили другой памятник Ленину, но поменьше.

Шумерля — город республиканского значения в Чувашской Республике. Население составляет около 27 тысяч человек. Находится в 110 километрах от Чебоксар.