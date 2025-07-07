Памятник Ленину выкинули на свалку в российском городе
В городе Шумерля в Чувашии памятник Ленину увезли на свалку
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Памятник Владимиру Ленину оказался на свалке в городе Шумерля в Чувашии. Соответствующие фото появились в соцсетях.
«Декоммунизация из Шумерли: там отправили на свалку памятник Ленину с городской площади», — указано в подписи к снимку.
Уточняется, что вместо монумента, отправленного на свалку, установили другой памятник Ленину, но поменьше.
Шумерля — город республиканского значения в Чувашской Республике. Население составляет около 27 тысяч человек. Находится в 110 километрах от Чебоксар.
Ранее коммунисты внесли законопроект о запрете сноса Мавзолея и памятников Ленину. Документ предусматривает защиту объектов, связанных с именем советского вождя, от переименования, демонтажа и ликвидации. В качестве примера авторы инициативы приводят Украину, где, по их словам, массовое уничтожение памятников Ленину стало прологом к «неонацистскому перевороту» и росту русофобии.