В Вологодской области открыли уже третий памятник Сталину

В Никольске Вологодской области у школы №2 установили бюст Иосифа Сталина в парке 50-летия Победы. Монумент появился по инициативе местных жителей, сообщили в администрации Никольского округа.

«Мы уважаем право граждан на увековечивание исторической памяти и отмечаем их значимость», — сообщили в пресс-службе.

Памятник Иосифу Сталину в Вологодской области в Никольске у школы №2. Фото © VK / Администрация Никольского округа

Бюст Иосифа Сталина установили по инициативе местных жителей. Администрация округа отметила, что поддерживает право граждан на сохранение исторической памяти, но подчеркнула необходимость согласования подобных проектов с местными властями.