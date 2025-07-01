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1 июля, 16:06

В Вологодской области открыли уже третий памятник Сталину

Около школы в Вологодской области открыли памятник Сталину

Памятник Иосифу Сталину в Вологодской области в Никольске у школы №2. Обложка © VK / Администрация Никольского округа

Памятник Иосифу Сталину в Вологодской области в Никольске у школы №2. Обложка © VK / Администрация Никольского округа

В Никольске Вологодской области у школы №2 установили бюст Иосифа Сталина в парке 50-летия Победы. Монумент появился по инициативе местных жителей, сообщили в администрации Никольского округа.

«Мы уважаем право граждан на увековечивание исторической памяти и отмечаем их значимость», — сообщили в пресс-службе.

Памятник Иосифу Сталину в Вологодской области в Никольске у школы №2. Фото © VK / Администрация Никольского округа

Памятник Иосифу Сталину в Вологодской области в Никольске у школы №2. Фото © VK / Администрация Никольского округа

Бюст Иосифа Сталина установили по инициативе местных жителей. Администрация округа отметила, что поддерживает право граждан на сохранение исторической памяти, но подчеркнула необходимость согласования подобных проектов с местными властями.

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Ранее сообщалось, что Вологодская область обзавелась вторым памятником Иосифу Сталину — бюст установили в посёлке Кадуй к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Монумент разместили рядом с краеведческим музеем, недалеко от памятника Владимиру Ленину. Торжественное открытие собрало депутатов Госдумы и областного парламента, представителей КПРФ, ветеранов, а также местных жителей, проявляющих интерес к истории.

Милена Скрипальщикова
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