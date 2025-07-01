В Вологодской области открыли уже третий памятник Сталину
Около школы в Вологодской области открыли памятник Сталину
Памятник Иосифу Сталину в Вологодской области в Никольске у школы №2. Обложка © VK / Администрация Никольского округа
В Никольске Вологодской области у школы №2 установили бюст Иосифа Сталина в парке 50-летия Победы. Монумент появился по инициативе местных жителей, сообщили в администрации Никольского округа.
«Мы уважаем право граждан на увековечивание исторической памяти и отмечаем их значимость», — сообщили в пресс-службе.
Памятник Иосифу Сталину в Вологодской области в Никольске у школы №2. Фото © VK / Администрация Никольского округа
Бюст Иосифа Сталина установили по инициативе местных жителей. Администрация округа отметила, что поддерживает право граждан на сохранение исторической памяти, но подчеркнула необходимость согласования подобных проектов с местными властями.
Ранее сообщалось, что Вологодская область обзавелась вторым памятником Иосифу Сталину — бюст установили в посёлке Кадуй к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Монумент разместили рядом с краеведческим музеем, недалеко от памятника Владимиру Ленину. Торжественное открытие собрало депутатов Госдумы и областного парламента, представителей КПРФ, ветеранов, а также местных жителей, проявляющих интерес к истории.