В российском регионе будут судиться из-за памятника Сталину

Прокуратура Вологодской области требует признать недействительным контракт на изготовление памятника Иосифу Сталину. Этот монумент был установлен в декабре 2024 года на территории музея «Вологодская ссылка». Однако прокуратуре не понравилась процедура заключения контракта между музеем и предпринимателем Екатериной Ложеницыной, сообщается в картотеке суда.

Прокуратура требует признать договор недействительным, вернуть памятник и взыскать с предпринимателя 10,5 миллиона рублей в пользу музея. Судебное дело зарегистрировано 4 апреля, а к производству принято 29 мая. Первое заседание назначили на 24 июня, но затем его перенесли на 9 июля. На открытии памятника Сталину присутствовал лично губернатор Георгий Филимонов.