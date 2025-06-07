В Оше снесли один из самых высоких памятников Ленину
В Киргизии демонтировали один из самых высоких памятников Ленину
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phortio's
Памятник Владимиру Ленину демонтировали в киргизском городе Ош. Об этом сообщили местные жители.
Ош — второй по величине город в Киргизии после Бишкека. В самом центре города, неподалёку от Парка любви и Парка Токтогула Сатылганова, возвышается монумент. Согласно общедоступным данным, его высота достигает примерно 25 метров, что делает его одним из самых высоких памятников Ленину в Центральной Азии и мире.
Администрация города ещё не определилась с решением о памятнике, и пока неясно, будет ли он перемещён или демонтирован, передаёт ТАСС.
А ранее Life.ru сообщал о гигантских очередях, что выстроились к мавзолею Ленина перед его закрытием. Мавзолей будет закрыт на ремонт в течение месяца и откроется не ранее июня 2027 года. Предыдущая реставрация проводилась осенью 2012 года.