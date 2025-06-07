В Оше снесли один из самых высоких памятников Ленину

Памятник Владимиру Ленину демонтировали в киргизском городе Ош. Об этом сообщили местные жители.

Ош — второй по величине город в Киргизии после Бишкека. В самом центре города, неподалёку от Парка любви и Парка Токтогула Сатылганова, возвышается монумент. Согласно общедоступным данным, его высота достигает примерно 25 метров, что делает его одним из самых высоких памятников Ленину в Центральной Азии и мире.

Администрация города ещё не определилась с решением о памятнике, и пока неясно, будет ли он перемещён или демонтирован, передаёт ТАСС.