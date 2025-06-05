Гигантские очереди выстроились к мавзолею Ленина перед его закрытием
Мавзолей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanley Kalvan
В связи с предстоящей реконструкцией мавзолея Ленина на Красной площади наблюдался небывалый ажиотаж: огромная очередь выстроилась из тех, кто хотел успеть увидеть вождя революции до его «ухода на реставрацию». Видеоролик с толпами посетителей в самом центре Москвы распространяется в Сети.
Огромные очереди посетителей в мавзолей Ленина. Видео © VK / Лента новостей Пскова
Мавзолей будет закрыт на ремонт в течение месяца и откроется не ранее июня 2027 года. Предыдущая реставрация проводилась осенью 2012 года.
Пророчество Иоанна: Почему Ленина нельзя выносить из мавзолея и что будет с Москвой, если ослушаться запрета
Ранее в ЛДПР призвали убрать тело Владимира Ленина из мавзолея и захоронить рядом с его матерью, как и завещал он сам. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на это дерзко: он считает, что призывать вынесли тело Ленина из мавзолея могут только сумасшедшие.