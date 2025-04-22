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Регион
Опубликовано 22 апреля 2025, 11:24

«‎Он гений!» В России может появиться нейро-Ленин

Депутат Синельщиков выступил за создание нейросети Ленина

Памятник Ленину. Обложка © pixabay / AnnaIlarionova

Памятник Ленину. Обложка © pixabay / AnnaIlarionova

22 апреля исполнилось 155 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Однако вождь революции до сих пор интересен российской молодёжи. А гений политика может быть воссоздан с помощью нейросети, уверен депутат Госдумы Юрий Синельщиков, который поддержал идею создания соответствующего ИИ.

«Я двумя руками за всяческую популяризацию Ленина. Он гений, и если нейросеть поможет молодёжи и старшему поколению узнать больше о деятеле, о его идеологии, то я буду за это голосовать», — отметил парламентарий в беседе с изданием «Абзац».

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К слову, сейчас цифровая версия есть у основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Ранее нейро-Жириновский оценил кибердвойника Владимира Путина. Он также назвал Life.ru ураган, который действительно разрушит США.

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Борис Эльфанд
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