Коммунисты внесли закон о запрете сноса Мавзолея и памятников Ленину

Депутат Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова внесла законопроект, направленный на законодательное увековечивание памяти Владимира Ленина. Документ предусматривает защиту объектов, связанных с именем советского вождя, от переименования, демонтажа и ликвидации — включая Мавзолей на Красной площади.

Согласно пояснительной записке, закон «призван оградить память основателя СССР от любых посягательств» и противодействовать попыткам её очернения. В качестве примера авторы приводят Украину, где, по их словам, массовое уничтожение памятников Ленину стало прологом к «неонацистскому перевороту» и росту русофобии.

Также в документе говорится, что подобные действия используются недружественными силами для дискредитации России как правопреемника СССР. Авторы подчеркивают, что, по данным соцопросов, более половины россиян сохраняют положительное отношение к личности Ленина и его исторической роли.

В законопроекте утверждается, что его реализация не потребует дополнительных бюджетных расходов и соответствует международным обязательствам России, включая положения Договора о Евразийском экономическом союзе.