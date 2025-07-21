На севере Молдавии установили памятник «героям» румынской армии Антонеску, союзникам нацистской Германии. Об этом сообщил глава молдавского координационного комитета «Победа» и поискового движения Алексей Петрович в своём телеграм-канале.

«В селе Душманы Глодянского района открыли очередной мемориал в честь «румынских героев» — военнослужащих армии Антонеску, вторгшихся на территорию Советского Союза летом 1941 года», — написал он.

По данным историков, режим Антонеску в годы Второй мировой войны уничтожил в Молдавии около 300 тысяч евреев и 50 тысяч цыган, а общее число жертв фашистской оккупации республики достигло 570 тысяч человек.

Как отметил Петрович, мемориал возвела ассоциация Monumentum при поддержке местных властей. Он также обратил внимание на присутствие флага Евросоюза на церемонии. По его мнению, в Европе пока избегают открытой героизации нацизма, но в Молдавии уже напрямую связывают возрождение фашистской идеологии с европейскими ценностями.