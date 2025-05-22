В Полтаве демонтирован памятник, связанный с историей Северной войны — на месте, где останавливался Пётр I после победы в Полтавской битве 1709 года. По данным украинских СМИ, к 2026 году здесь планируют установить памятник Симону Петлюре – главе националистов периода Гражданской войны, одному из лидеров Украинской Народной Республики.

В современной Незалежной Петлюру считают борцом за независимость и почитают за участие в боях против Красной армии. При этом принято замалчивать его участие в еврейских погромах и жестокие пытки, которых он и его люди совершенно не чурались.

Отметим, что решение об установке памятника Петлюре было принято местными властями ещё пять лет назад. Выбор именно этого места символизирует смену исторических акцентов в официальной украинской историографии.