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22 мая, 13:33

В Полтаве снесли памятник Петру I, вместо него поставят монумент Петлюре

Памятник на месте отдыха Петра I после победы в Полтавской битве. Обложка © Wikipedia.org / Batsv

Памятник на месте отдыха Петра I после победы в Полтавской битве. Обложка © Wikipedia.org / Batsv

В Полтаве демонтирован памятник, связанный с историей Северной войны — на месте, где останавливался Пётр I после победы в Полтавской битве 1709 года. По данным украинских СМИ, к 2026 году здесь планируют установить памятник Симону Петлюре – главе националистов периода Гражданской войны, одному из лидеров Украинской Народной Республики.

В современной Незалежной Петлюру считают борцом за независимость и почитают за участие в боях против Красной армии. При этом принято замалчивать его участие в еврейских погромах и жестокие пытки, которых он и его люди совершенно не чурались.

Отметим, что решение об установке памятника Петлюре было принято местными властями ещё пять лет назад. Выбор именно этого места символизирует смену исторических акцентов в официальной украинской историографии.

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Ранее Life.ru рассказывал, что активисты из «Волонтёрской роты «Боевого братства» в ходе встречи президентом РФ Владимиром Путиным в Курской области вручили ему собственноручно сделанный каталог, в котором зафиксированы все случаи осквернения и сноса исторических памятников. Реестр был выпущен в преддверии 80-летия Великой Победы и содержит информацию об актах вандализма не только на Украине, но и в других странах.

Юрий Лысенко
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