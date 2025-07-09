Суд обязал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть бюджету 10,5 млн рублей
Памятник Иосифу Сталину в Вологодской области. Обложка © Telegram / Филимонов LIVE
Арбитражный суд Вологодской области постановил демонтировать памятник Иосифу Сталину, установленный в Вологде. Кроме того, необходимо взыскать 10,5 миллиона рублей, потраченных на его создание, в пользу бюджета. Об этом сообщила пресс-служба суда.
«Прокуратура Вологодской области в судебном порядке добилась признания недействительным контракта на поставку памятника И.В. Сталину. Иск удовлетворён в полном объёме», — говорится в сообщении.
Предпринимательница Екатерина Ложеницына, ответственная за установку объекта, планирует обжаловать решение. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов также выразил несогласие с иском прокуратуры, назвав его «странным ажиотажем на ровном месте» и заявив, что сейчас обсуждаются юридические аспекты оформления документов, а не демонтаж.
Напомним, памятник был установлен в декабре 2024 года на территории музея «Вологодская ссылка», однако прокуратура оспорила законность установки из-за завышения стоимости контракта и нарушения антимонопольного законодательства. Позже в регионе установили ещё два памятника советскому лидеру.