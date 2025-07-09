Суд обязал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть бюджету 10,5 млн рублей

Арбитражный суд Вологодской области постановил демонтировать памятник Иосифу Сталину, установленный в Вологде. Кроме того, необходимо взыскать 10,5 миллиона рублей, потраченных на его создание, в пользу бюджета. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Прокуратура Вологодской области в судебном порядке добилась признания недействительным контракта на поставку памятника И.В. Сталину. Иск удовлетворён в полном объёме», — говорится в сообщении.