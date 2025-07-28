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Регион
28 июля, 13:29

Враждебный шаг: В ГД осудили решение Азербайджана поставлять газ на Украину

Депутат Затулин: Поставляя Украине газ, Азербайджан оказывает поддержку Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MR.Zanis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MR.Zanis

Решение Азербайджана поставлять газ на Украину является враждебным по отношению к России шагом. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Мне кажется, с некоторых пор у нас даже самые глухие и слепые стали замечать, что Азербайджан ведёт собственную линию, и она в целом ряде случаев является враждебной по отношению к интересам России», — подчеркнул парламентарий в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат заявил, что соглашение о газовых поставках явно направлено на поддержку Украины в её противостоянии с РФ. По его словам, Баку называет такую политику многовекторной, но фактически демонстрирует несоюзническое поведение, усиливая действия, противоречащие интересам России.

Не стоит полагать, что Азербайджан откажется от выгодных отношений с Россией, считает собеседник издания. Однако это только второстепенный фактор политики Баку. А в приоритете у Азербайджана проявить себя государством, которое может вести себя в отношении Москвы не как союзник и не ограничивать себя во взаимодействии с её противниками.

Затулин привёл пример двойственной политики Азербайджана: с одной стороны помощь в эвакуации россиян из Ирана, с другой — отказ впускать семьи российских специалистов АЭС в Бушере.

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Напомним, сегодня стало известно, что Украина и Азербайджан подписали первый контракт на поставку газа по Трансбалканскому коридору. Украинская сторона назвала сделку шагом стратегической важности, который демонстрирует готовность к длительному сотрудничеству.

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Юрий Лысенко
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