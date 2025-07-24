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24 июля, 03:55

Две западные компании обвинили Азербайджан в поставках загрязненной нефти

Bloomberg: Две компании обвинили Азербайджан в поставках загрязнённой нефти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Две крупные компании обвинили Азербайджан в поставках нефти, загрязненной органическими хлоридами, по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (BTC). О первом случае заявила британская British Petroleum (BP Plc), являющаяся крупнейшим добытчиком нефти в республике, сообщает Bloomberg.

Согласно информации, речь идёт о загрязнении отдельных партий нефти. Органические хлориды, которые могли попасть в сырьё, способны в значительных концентрациях повредить нефтеперерабатывающие заводы и оборудование. Большие объёмы азербайджанской нефти поступают по трубопроводу в турецкий порт Джейхан. В свою очередь, BP Plc управляет компанией, построившей этот нефтепровод.

«В настоящее время BTC Co. оценивает качество сырой нефти на всех объектах вдоль трубопровода», — заявили представители BP.

Итальянская Eni SpA также заявила о приобретении части загрязнённого сырья, которое попало на её нефтеперерабатывающие предприятия. Факт загрязнения был выявлен в ходе внутренних испытаний. Представитель компании сообщил, нефть будет перерабатываться без риска для окружающей среды, здоровья или безопасности.

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Ранее сообщалось, что Япония купила партию российской нефти впервые после долгого перерыва. Партия «чёрного золота» была приобретена по цене $57,5 за баррель.

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Антон Голыбин
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