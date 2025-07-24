Две западные компании обвинили Азербайджан в поставках загрязненной нефти

Две крупные компании обвинили Азербайджан в поставках нефти, загрязненной органическими хлоридами, по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (BTC). О первом случае заявила британская British Petroleum (BP Plc), являющаяся крупнейшим добытчиком нефти в республике, сообщает Bloomberg.

Согласно информации, речь идёт о загрязнении отдельных партий нефти. Органические хлориды, которые могли попасть в сырьё, способны в значительных концентрациях повредить нефтеперерабатывающие заводы и оборудование. Большие объёмы азербайджанской нефти поступают по трубопроводу в турецкий порт Джейхан. В свою очередь, BP Plc управляет компанией, построившей этот нефтепровод.

«В настоящее время BTC Co. оценивает качество сырой нефти на всех объектах вдоль трубопровода», — заявили представители BP.

Итальянская Eni SpA также заявила о приобретении части загрязнённого сырья, которое попало на её нефтеперерабатывающие предприятия. Факт загрязнения был выявлен в ходе внутренних испытаний. Представитель компании сообщил, нефть будет перерабатываться без риска для окружающей среды, здоровья или безопасности.