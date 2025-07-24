Две западные компании обвинили Азербайджан в поставках загрязненной нефти
Bloomberg: Две компании обвинили Азербайджан в поставках загрязнённой нефти
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Две крупные компании обвинили Азербайджан в поставках нефти, загрязненной органическими хлоридами, по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (BTC). О первом случае заявила британская British Petroleum (BP Plc), являющаяся крупнейшим добытчиком нефти в республике, сообщает Bloomberg.
Согласно информации, речь идёт о загрязнении отдельных партий нефти. Органические хлориды, которые могли попасть в сырьё, способны в значительных концентрациях повредить нефтеперерабатывающие заводы и оборудование. Большие объёмы азербайджанской нефти поступают по трубопроводу в турецкий порт Джейхан. В свою очередь, BP Plc управляет компанией, построившей этот нефтепровод.
«В настоящее время BTC Co. оценивает качество сырой нефти на всех объектах вдоль трубопровода», — заявили представители BP.
Итальянская Eni SpA также заявила о приобретении части загрязнённого сырья, которое попало на её нефтеперерабатывающие предприятия. Факт загрязнения был выявлен в ходе внутренних испытаний. Представитель компании сообщил, нефть будет перерабатываться без риска для окружающей среды, здоровья или безопасности.
Ранее сообщалось, что Япония купила партию российской нефти впервые после долгого перерыва. Партия «чёрного золота» была приобретена по цене $57,5 за баррель.