Япония купила партию российской нефти впервые после долгого перерыва

После длительного перерыва, продлившегося с февраля 2023 года, Япония совершила закупку российской нефти. Партия «чёрного золота» была приобретена по цене $57,5 за баррель. Об этом свидетельствуют данные Минфина Страны восходящего солнца.

В министерстве добавили, что общая стоимость поставки составила 3,75 миллиарда иен (около $25,3 миллиона).