Япония купила партию российской нефти впервые после долгого перерыва
Япония впервые с 2023 года закупила партию российской нефти на $25,3 млн
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После длительного перерыва, продлившегося с февраля 2023 года, Япония совершила закупку российской нефти. Партия «чёрного золота» была приобретена по цене $57,5 за баррель. Об этом свидетельствуют данные Минфина Страны восходящего солнца.
В министерстве добавили, что общая стоимость поставки составила 3,75 миллиарда иен (около $25,3 миллиона).
Ранее Индия продемонстрировала готовность полностью отказаться от российской нефти и перейти на других поставщиков в случае введения американских санкций. Страна заблаговременно укрепила свою энергетическую безопасность, наладив связи с 40 международными поставщиками, такими как Гайана, Бразилия и Канада, которые способны обеспечить непрерывность поставок.