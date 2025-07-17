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17 июля, 13:17

Япония купила партию российской нефти впервые после долгого перерыва

Япония впервые с 2023 года закупила партию российской нефти на $25,3 млн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / maxim ibragimov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / maxim ibragimov

После длительного перерыва, продлившегося с февраля 2023 года, Япония совершила закупку российской нефти. Партия «чёрного золота» была приобретена по цене $57,5 за баррель. Об этом свидетельствуют данные Минфина Страны восходящего солнца.

В министерстве добавили, что общая стоимость поставки составила 3,75 миллиарда иен (около $25,3 миллиона).

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Ранее Индия продемонстрировала готовность полностью отказаться от российской нефти и перейти на других поставщиков в случае введения американских санкций. Страна заблаговременно укрепила свою энергетическую безопасность, наладив связи с 40 международными поставщиками, такими как Гайана, Бразилия и Канада, которые способны обеспечить непрерывность поставок.

Ольга Сливченко
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