США и Япония погружаются в крупнейший за 25 лет кризис из-за политики Трампа
FT: США и Япония стоят на пороге крупного кризиса из-за действий Трампа
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Союз США и Японии впервые за 25 лет оказался под угрозой из-за торговой политики американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Financial Times.
В обеих странах чиновники указывают на жёсткие методы главы Белого дома. Ситуация быстро меняется, а японское правительство не успевает под неё подстраиваться. Все эти проблемы могут привести к разладу между союзниками. По словам эксперта консалтинговой компании The Asia Group Кристофера Джонсона, в Токио считают, что для нынешней администрации США и вовсе «нет ничего святого».
В последний раз холодок между США и Японией появился в конце 90-х годов. После окончания холодной войны Токио и Вашингтону пришлось решать проблемы в сфере торговли, а также обсуждать вопросы самого существования их альянса.
«Я никогда раньше не слышал, чтобы высокопоставленные японские чиновники были настолько взволнованы по поводу этих отношений», — сказал Джонсон, комментируя сложившуюся ситуацию.
В материале сказано, что США и Япония начали с недоверием относиться друг к другу. Дело в том, что Токио никак не мог предположить, что американские дополнительные пошлины коснутся и японцев тоже. Японские власти надеялись, что Штаты сделают для их страны исключение в знак старой дружбы.
Специалисты считают, что США и Япония вряд ли предпочтут перечеркнуть свой союз, но их отношениям предстоит перезагрузка. Государства должны наметить новые условия сотрудничества, по которым другие страны смогут понять, каково быть другом Вашингтона в 2025 году.
Ранее президент США заявил, что его страна вводит 25-процентные пошлины на товары из Японии и Южной Кореи. По его словам, Вашингтон может в дальнейшем регулировать этот процент в зависимости от действий правительства этих государств. Примечательно, что обе страны являются союзниками Штатов.