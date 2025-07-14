США и Япония погружаются в крупнейший за 25 лет кризис из-за политики Трампа

Союз США и Японии впервые за 25 лет оказался под угрозой из-за торговой политики американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Financial Times.

В обеих странах чиновники указывают на жёсткие методы главы Белого дома. Ситуация быстро меняется, а японское правительство не успевает под неё подстраиваться. Все эти проблемы могут привести к разладу между союзниками. По словам эксперта консалтинговой компании The Asia Group Кристофера Джонсона, в Токио считают, что для нынешней администрации США и вовсе «нет ничего святого».

В последний раз холодок между США и Японией появился в конце 90-х годов. После окончания холодной войны Токио и Вашингтону пришлось решать проблемы в сфере торговли, а также обсуждать вопросы самого существования их альянса.

«Я никогда раньше не слышал, чтобы высокопоставленные японские чиновники были настолько взволнованы по поводу этих отношений», — сказал Джонсон, комментируя сложившуюся ситуацию.

В материале сказано, что США и Япония начали с недоверием относиться друг к другу. Дело в том, что Токио никак не мог предположить, что американские дополнительные пошлины коснутся и японцев тоже. Японские власти надеялись, что Штаты сделают для их страны исключение в знак старой дружбы.

Специалисты считают, что США и Япония вряд ли предпочтут перечеркнуть свой союз, но их отношениям предстоит перезагрузка. Государства должны наметить новые условия сотрудничества, по которым другие страны смогут понять, каково быть другом Вашингтона в 2025 году.