США выставили требования к Японии и Австралии из-за возможной войны с Китаем

В разгар нарастающего геополитического напряжения Министерство обороны США активно добивается от своих ключевых союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Японии и Австралии — предельно чётких позиций относительно потенциального военного конфликта с Китаем из-за Тайваня. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, Пентагон оказывает давление на Токио и Канберру, добиваясь ясности в вопросе о том, какую роль эти страны готовы сыграть в случае войны между США и КНР. Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби в последние месяцы неоднократно поднимал эту тему на переговорах с представителями оборонных ведомств Японии и Австралии.

Как уточняет газета со ссылкой на представителя Пентагона, в ходе этих встреч обсуждались меры по активизации и ускорению усилий, направленных на укрепление сдерживающего потенциала. Кроме того, американская сторона пыталась убедить своих союзников увеличить оборонные расходы, ссылаясь на якобы растущую угрозу со стороны Китая в отношении Тайваня.

Один из собеседников издания отметил, что администрация Дональда Трампа уверена: Япония и Австралия смогут нарастить военные бюджеты быстрее, чем европейские страны. При этом он добавил, что США уже видят «позитивные» тенденции в росте оборонных расходов этих государств, но подчеркнул, что Вашингтону крайне важно увидеть конкретные результаты.

Напряжённость вокруг Тайваня усилилась после визита на остров в августе 2022 года тогдашней спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий Тайвань частью своей территории, осудил этот шаг, расценив его как поддержку сепаратизма, и провёл масштабные военные учения вблизи острова.

Пекин последовательно придерживается принципа «одного Китая», согласно которому Тайвань является неотъемлемой частью КНР. Соблюдение этого принципа является обязательным условием для стран, желающих поддерживать дипломатические отношения с Китаем. США также формально признают «один Китай», несмотря на активное взаимодействие с Тайванем, включая поставки вооружений.

Официальные отношения между материковым Китаем и Тайванем были прерваны в 1949 году, когда силы Гоминьдана под руководством Чан Кайши, потерпев поражение в гражданской войне, отступили на остров. Контакты между двумя сторонами возобновились в конце 1980-х годов, а с 1990-х годов взаимодействие осуществляется через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив.