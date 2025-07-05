«Не будем наивными»: Генсек НАТО рассказал о плане военного сотрудничества России и Китая

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте описал возможный сценарий военного сотрудничества между Россией и Китаем в случае, если Пекин решит «напасть на Тайвань». В интервью газете New York Times он выразил мнение, что в таком случае председатель КНР Си Цзиньпин первым делом свяжется с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить отвлечение внимания США в Европе.

«Растёт понимание, и давайте не будем наивными на этот счёт: если Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он первым делом позаботится о том, чтобы позвонить Владимиру Владимировичу Путину в Москве и сказать ему: «Эй, я собираюсь сделать это, и мне нужно, чтобы ты отвлек [США] в Европе, напав на территорию НАТО», — заявил Рютте.

Генсек НАТО подчеркнул, что для предотвращения такого сценария необходимо укреплять альянс и одновременно работать в индо-тихоокеанском направлении. Он также отметил, что у НАТО есть планы на случай возможного нападения России на Эстонию, и что реакция альянса будет «разрушительной». Однако Рютте не стал раскрывать подробности этих планов.