Захарова: Лавров не зря столько лет работал, раз Рютте вспомнил об Иисусе Христе
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров много лет работал на своём посту и не зря. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вспомнил об Иисусе Христе, когда говорил о российском дипломате. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.
Она отметила, что это говорит о влиянии Лаврова.
«Не зря Сергей Лавров столько лет работал, раз заставил Генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе», — написала Захарова в телеграм-канале.
Напомним, генсек НАТО Марк Рютте выразил резкое несогласие с высказываниями МИД РФ Сергея Лаврова, который упомянул возможность распада НАТО. Он отметил, что дипломат занимает пост министра иностранных дел России уже длительное время, но, по его мнению, за этот период не сделал ничего значимого. Генсек НАТО призвал не придавать излишнего значения словам Лаврова.