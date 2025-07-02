Захарова: Лавров не зря столько лет работал, раз Рютте вспомнил об Иисусе Христе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров много лет работал на своём посту и не зря. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вспомнил об Иисусе Христе, когда говорил о российском дипломате. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Она отметила, что это говорит о влиянии Лаврова.

«Не зря Сергей Лавров столько лет работал, раз заставил Генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе», — написала Захарова в телеграм-канале.