Генсек НАТО оскорбил Лаврова в прямом эфире, заговорив об Иисусе Христе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте резко отреагировал на комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который говорил о возможном распаде НАТО. Это заявление прозвучало в интервью телеканалу Fox News .

«Лавров — он министр иностранных дел России, кажется, с момента рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его уст не выходило. Так что давайте не будем уделять слишком много внимания господину Лаврову», — сказал Рютте.