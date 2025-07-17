Индия заявила о готовности отказаться от нефти из России, если США введут санкции

В случае введения американских санкций Индия готова переориентироваться на поставки нефти из других стран, отказавшись от российской. Об этом сообщил министр нефти Хардип Сингх Пури, выступая на отраслевом форуме в Нью-Йорке, сообщает Reuters.

«Я совсем не обеспокоен. Если что-то произойдёт, мы с этим справимся», — прокомментировал он угрозу американского лидера Дональда Трампа ввести санкции против покупателей российской нефти.

Как отметил Пури, Индия уже наладила сотрудничество с 40 поставщиками, среди которых Гайана, Бразилия и Канада. Эти страны способны покрыть возможные сокращения поставок.

Согласно данным агентства, в первой половине 2025 года Россия сохранила лидирующие позиции как поставщик нефти в Индию, обеспечивая 35% всего импорта. Основным стимулом для закупок российской нефти остаются значительные скидки (до $15–20 за баррель), предоставляемые в условиях западных ограничений.