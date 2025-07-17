В Кремле отреагировали на 50-дневный ультиматум Трампа по Украине
Песков: Кремль анализирует высказывания Трампа, Путин ответит, если захочет
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль продолжает рассматривать заявления американского лидера Дональда Трампа, озвученные в понедельник, 14 июля. Он подчеркнул, что решение о комментарии этих заявлений остается за главой государства Владимиром Путиным, и он сделает это только в случае своей необходимости.
«Мы продолжаем анализировать эти заявления», — сказал Песков на брифинге.
По словам представителя Кремля, если Путин посчитает необходимым прокомментировать, он это сделает.
Напомним 14 июля Трамп пригрозил ввести в отношении России пошлины, если через 50 дней она не сможет уладить конфликт с Украиной, а также пообещал отправить Киеву новые системы ПВО. Теперь в США ждут реакции от президента РФ Владимира Путина.