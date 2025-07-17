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Регион
17 июля, 09:49

В Кремле отреагировали на 50-дневный ультиматум Трампа по Украине

Песков: Кремль анализирует высказывания Трампа, Путин ответит, если захочет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль продолжает рассматривать заявления американского лидера Дональда Трампа, озвученные в понедельник, 14 июля. Он подчеркнул, что решение о комментарии этих заявлений остается за главой государства Владимиром Путиным, и он сделает это только в случае своей необходимости.

«Мы продолжаем анализировать эти заявления», — сказал Песков на брифинге.

По словам представителя Кремля, если Путин посчитает необходимым прокомментировать, он это сделает.

Отступать не собираются: В США усомнились, что ультиматум Трампа напугал российские власти
Отступать не собираются: В США усомнились, что ультиматум Трампа напугал российские власти

Напомним 14 июля Трамп пригрозил ввести в отношении России пошлины, если через 50 дней она не сможет уладить конфликт с Украиной, а также пообещал отправить Киеву новые системы ПВО. Теперь в США ждут реакции от президента РФ Владимира Путина.

Наталья Демьянова
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