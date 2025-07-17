В Кремле отреагировали на 50-дневный ультиматум Трампа по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль продолжает рассматривать заявления американского лидера Дональда Трампа, озвученные в понедельник, 14 июля. Он подчеркнул, что решение о комментарии этих заявлений остается за главой государства Владимиром Путиным, и он сделает это только в случае своей необходимости.